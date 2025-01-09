«Кадиллак» раскрыл свежие планы по созданию собственных двигателей для Формулы-1

Автогигант General Motors и холдинговая компания TWG Motorsports создали новую компанию для производства двигателей будущей команды Формулы-1 «Кадиллак» в дополнение к первоначальному соглашению о поставках силовых агрегатов от «Феррари» со старта сезона 2026 года.

В пресс-релизе «Кадиллака» говорится, что это начинание между ключевыми спонсорами команды выведет команду на топовый уровень уже к концу текущего десятилетия.

Новая компания будет называться GM Performance Power Units LLC, а Расс О'Бленес (отвечал в GM за различные проекты, связанные с силовыми установками и гонками) назначен её генеральным директором.

«Мы рады приветствовать Расса на этой ключевой должности. Его опыт и лидерские качества сыграют решающую роль, когда мы заложим основу для участия «Кадиллака» в гонках «Формулы-1», — приводит слова генерального директора компании TWG Дэна Таурисса Мotorsport.