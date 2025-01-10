Вольф: не было ни одного сценария, по которому Хэмилтон не выигрывал титул на ГП Абу-Даби

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф вновь вспомнил последний этап 2021 года, Гран-при Абу-Даби, во время которого нидерландский пилот Макс Ферстаппен из «Ред Булл» завоевал свой первый титул.

«Суть регламента при действии с машиной безопасности заключается в том, что вам нужно взять все автомобили, отставшие на круг, пропустить их вперёд и дать им догнать остальных, чтобы нивелировать отрыв. Итак, ставим галочку в первом поле, мы выигрываем чемпионат — это очевидно, потому что осталось не так много кругов и гонка обязана закончиться под действием машины безопасности.

Но также был возможен второй сценарий — после того как ты выпускаешь всю группу отстающих, необходимо проехать ещё один круг до зелёного флага. Учитывая оставшееся количество кругов к тому моменту, как итог — мы выигрываем чемпионат.

И есть безумный третий сценарий, который был бы, скорее, нарушением правил, но мы могли бы понять это. При его использовании нам можно было бы дать проехать последний боевой круг, не выпуская ни одного кругового вперёд, чтобы финишировать не за машиной безопасности. Но тогда Льюис выиграл бы, потому что круговых, находящихся между ним и [Максом] Ферстаппеном, пришлось бы оставить на своих местах и Макс не смог бы их обогнать. Но это было бы нарушением правил.

Итак, за пять кругов до финиша мы чемпионы мира. Никакого другого сценария нет… и вдруг кто-то [Майкл Маси] решает, что чемпионат мира должен завершиться таким образом, а это неслыханное дело — выпустить круговых, находящихся только между двумя лидерами», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.