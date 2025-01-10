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Кристиан Хорнер назвал важный фактор, который может помочь Льюису Хэмилтону в «Феррари»

Кристиан Хорнер назвал важный фактор, который может помочь Льюису Хэмилтону в «Феррари»
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер назвал важный фактор, который может помочь семикратному чемпиону серии Льюису Хэмилтону освоиться в «Феррари».

«У «Феррари» была конкурентоспособная машина, особенно во второй половине прошлого года. Так что можно представить, что если Льюис хорошо начнёт сезон, то он станет важным фактором для него.

Для него это будет совершенно новая среда, абсолютно не похожая на ту, к которой он привык. Если ему удастся погрузиться в это, быстро освоиться и хорошо начать сезон, то дальше он только продолжит набирать обороты и быть в лидерах.

Конечно, он переходит в команду, где у него есть очень сильный напарник в лице Шарля Леклера, который очень быстр и знает команду вдоль и поперёк. Вот почему для него жизненно необходимо успешно выступить в начале года», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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