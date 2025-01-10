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Монтойя: контрактом с Боттасом «Мерседес» прикрывает задницы в случае провала Антонелли

Монтойя: контрактом с Боттасом «Мерседес» прикрывает задницы в случае провала Антонелли
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Бывший гонщик Формулы-1 и семикратный победитель Гран-при Хуан Пабло Монтойя высказался по поводу роли финского пилота Валттери Боттаса в «Мерседесе».

«Кими Антонелли находится в центре внимания в одной из лучших команд мира, с напарником, который делает огромную работу. И Андре позиционируют как следующего Макса Ферстаппена. Если он не справится, то это будет серьёзный удар для всех них.

Я думаю, что контрактом с [Валттери] Боттасом «Мерседес» будет прикрывать свои задницы. Валттери — подстраховка, что у них есть кто-то на случай, если с Антонелли что-то не получится, и все это осознают», — приводит слова Монтойи издание Racingnews365.

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