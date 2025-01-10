«Феррари» решит проблему Хэмилтона в квалификациях — PlanetF1

Авторитетное издание PlanetF1 сообщило, что команда Формулы-1 «Феррари» решит проблему с темпом 40-летнего семикратного победителя серии Льюиса Хэмилтона, с которой он столкнулся в конце своей карьеры в «Мерседесе».

«Разработкой болида «Феррари» 2025 года под кодовым названием «Проект 677» руководит французский инженер Лоик Серра, который тесно сотрудничал с Хэмилтоном в годы его успеха в «Мерседесе».

Серра, который в октябре приступил к работе в качестве технического директора «Феррари» по разработке шасси, также, как полагают, разделил сомнения Хэмилтона по поводу провальной концепции «Мерседеса», разработанной тогдашним техническим директором Майком Эллиотом в сезоне-2022/2023.

И выяснилось, что Серра может стать ключом к достижению темпа Хэмилтона в квалификации, а «Феррари» намерена улучшить показатели болида на одном круге в 2025 году. Серра работает над тем, чтобы добиться максимального результата при работе с шинами «Пирелли» в новом сезоне. Но приоритетом для Лоика в первую очередь будет работа над машиной 2026 года, с целью превратить «Проект 677» в потенциального претендента на титул», — говорится в статье издания.