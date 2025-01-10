В «Астон Мартин» объявили об изменениях в руководстве команды

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» объявила о реструктуризации руководства гоночного коллектива.

«Для обеспечения чёткости руководства и в рамках перехода к более плоской структуре Энди Кауэлл немедленно вступает в должность генерального директора и руководителя команды. Чтобы добиться наилучших характеристик гоночного автомобиля, отделы команды были преобразованы и разделены на две команды: работающие на треке и работающие на базе в Англии AMR Technology, каждая будет подчиняться Кауэллу.

Но руководить командой непосредственно на трассе будет Майк Крак в должности главного гоночного директора, а начальником команды на базе станет главный технический директор Энрико Кардиле», — говорится в пресс-релизе команды.

«Последние три месяца я провёл, изучая и оценивая нашу работу, и был невероятно впечатлён целеустремлённостью и тяжёлой работой команды. С завершением строительства технологического кампуса AMR и нашим переходом в 2026 году к полноценной производственной команде, вместе с нашими стратегическими партнёрами «Хондой» и Aramco, мы находимся на пути к тому, чтобы стать коллективом-победителем чемпионата. Эти организационные изменения являются естественным развитием наших многолетних планов, которые мы запланировали осуществить, и я невероятно рад тому, что нас ждёт в будущем», — сказал Кауэлл.