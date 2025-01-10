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Кристиан Хорнер ответил, будет ли возраст проблемой для Льюиса Хэмилтона

Кристиан Хорнер ответил, будет ли возраст проблемой для Льюиса Хэмилтона
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Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу возраста семикратного чемпиона «Королевских гонок» из команды «Феррари» Льюиса Хэмилтона, которому 7 января исполнилось 40 лет.

«Я не думаю, что возраст должен быть препятствием для него. Если вы посмотрите на Фернандо Алонсо [43 года], то увидите, что ему осталось ещё немало лет хорошей карьеры. О вас судят по тому, как вы выступаете, а не по тому, сколько вам лет. Возраст не имеет значения, главное, насколько вы справляетесь с поставленной задачей.

В конце концов, возраст — это всего лишь цифра, и о нём будут судить по тому, что он делает, а не по тому, что он родился в 1980-х», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

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