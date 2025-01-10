Виталий Петров и Никита Мазепин примут участие в Гонке Чемпионов LADA Sport

Популярные российские гонщики и бывшие участники Формулы-1 Виталий Петров и Никита Мазепин примут участие в Гонке Чемпионов и сразятся за трофей «Серебряная Ладья» 25 января на полигоне АО «АВТОВАЗ» в пригороде Тольятти, сообщила пресс-служба Lada Sport.

Всего на старт гонки выйдут 27 пилотов, среди которых будут Владимир Шешенин (действующий обладатель трофея), Кирилл Ладыгин (восьмикратный чемпион Гонки Чемпионов), Дмитрий Брагин (трёхкратный триумфатор), Андрей Громов( обладатель Кубка России по кольцевым гонкам 2024 года в классе S1600), Роман Русинов (победитель ралли «Шёлковый путь 2024»), Александр Смоляр, Аркадий Цареградцев и другие.