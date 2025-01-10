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«Готов к дрифту и дрэг-рейсингу». В США анонсировали новый экстремальный Ford Mustang RTR

«Готов к дрифту и дрэг-рейсингу». В США анонсировали новый экстремальный Ford Mustang RTR
Ford Mustang RTR 2025 года
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Команда Вона Гиттина-младшего — RTR Vehicles — представила обновлённый Ford Mustang RTR, созданный совместно с Ford Motor Company. Это лишь второй случай в истории, когда в Ford доверили создание Mustang сторонней компании, отмечается в пресс-релизе RTR Vehicles.

Ford Mustang RTR 2025 года

Ford Mustang RTR 2025 года

Фото: RTR Vehicles

RTR Vehicles уже много лет занимается тюнингом автомобилей Mustang. Последние два чемпионата американской Формулы-Дрифт были выиграны на Ford Mustang RTR — в 2023 году титул взял Челси Денофа, а в 2024-м первенствовал ирландец Джеймс Дин.

Ford Mustang RTR 2025 года

Ford Mustang RTR 2025 года

Фото: RTR Vehicles

Как отмечает издание Motor Authority, разработка Mustang RTR 2025 года ещё не завершена. Известно, что часть тюнинг-пакета RTR Vehicles будет позаимствована у трекового Mustang Dark Horse. Под капотом у автомобиля останется 2,3-литровый двигатель EcoBoost, который в стандартном Mustang выдаёт 315 лошадиных сил.

Ford Mustang RTR 2025 года

Ford Mustang RTR 2025 года

Фото: RTR Vehicles

«Это будет самый захватывающий турбированный Mustang в истории, — отмечает экс-чемпион Формулы-Дрифт и основатель RTR Vehicles Вон Гиттин-младший. — Этот Mustang RTR — это чистое удовольствие, идеальное распределение веса и фирменный стиль RTR. Он готов ко всему — к дрифту, дрэг-рейсингу, бездорожью и автокроссовой трассе».

Более подробная информация об автомобиле последует позднее. Публичный дебют новинки состоится в рамках автосалона в Детройте, который продлится до 20 января.

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