Тото Вольф назвал худшее судейское решение в истории большинства видов спорта

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф назвал решение Майкла Маси во время Гран-при Абу-Даби — 2021 худшим в истории большинства видов спорта.

Напомним, гоночный директор ФИА Маси решил возобновить гонку перед последним кругом, выпустив круговых гонщиков, находящихся между лидером заезда Льюисом Хэмилтоном и преследовавшим его Максом Ферстаппеном из «Ред Булл». Ферстаппен, перешедший на свежие шины, после рестарта обогнал Льюиса и завоевал своё первое чемпионство.

«Вероятно, это было худшим решением [рестарт на Гран-при Абу-Даби — 2021] в истории большинства видов спорта. Потому что было совершенно ясно для всех, что судья решил сделать что-то, чего не было прописано в своде правил, здесь не просто какое-то решение по типу «на усмотрение судьи», а речь про то, что такой возможности закончить гонку нет в регламенте», — приводит слова Вольфа издание Racingnews365.