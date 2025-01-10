Макс Ферстаппен подтвердил напряжённые отношения между Марко и Хорнером в 2024 году

27-летний нидерландский гонщик и четырёхкратный чемпион Формулы-1 из команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о конфликте внутри австрийского коллектива в борьбе за власть между советником по автоспорту Хельмутом Марко и руководителем Кристианом Хорнером.

«Я многократно говорю, что для меня не так важно, что говорят посторонние. Для меня важно то, что происходит внутри команды, а не люди, которые не имеют к нам никакого отношения.

Очевидно, у нас в коллективе было напряжённо и шумно, это точно. В противном случае об этом бы никто не писал. Но я думаю, что мы смогли хорошо договориться между собой и всё решить», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.