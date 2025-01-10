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Хуан Пабло Монтойя: злюсь, когда смотрю Ф-1, поскольку она на стороне британских пилотов

Хуан Пабло Монтойя: злюсь, когда смотрю Ф-1, поскольку она на стороне британских пилотов
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Бывший гонщик Формулы-1 и семикратный победитель Гран-при Хуан Пабло Монтойя считает, что руководство Формулы-1 имеет особое отношение к британским пилотам.

«Я злюсь, когда смотрю Ф-1, поскольку она так предвзята по отношению к британским гонщикам. Они утверждают, что нейтральны, но это не так. Я был удивлён, когда Макс [Ферстаппен] сказал, что родился с неправильным паспортом и что он европеец. Представьте, как тяжело быть колумбийцем!» — приводит слова Монтойи портал GPblog.

Напомним, в Ф-1 колумбийский пилот выступал с 2001 по 2006 год в составе британских команд «Уильямс» (2001-2004) и «Макларен» (2005-2006).

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