Руководитель команды «Хаас» — об итогах сезона 2024 года: остались смешанные чувства

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу подвёл итоги сезона 2024 года, где его команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов, минимально уступив «Альпин», который расположился на шестой позиции.

«В самом начале сезона у нас стояла задача стать как минимум восьмыми, и в итоге мы стали седьмыми. После сезона у меня были смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, мы перевыполнили свой план и неплохо выступили, но, с другой — мы могли бы стать шестыми, но уступили «Альпин».

Если бы на старте того сезона сообщили, что мы займём седьмое место, то все бы приняли такой результат с позитивом, но по ходу сезона мы повысили свою планку и теперь не намерены её понижать», — приводит слова Комацу Autosport.