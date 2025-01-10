Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Руководитель команды «Хаас» — об итогах сезона 2024 года: остались смешанные чувства

Руководитель команды «Хаас» — об итогах сезона 2024 года: остались смешанные чувства
Комментарии

Руководитель команды «Хаас» Аяо Комацу подвёл итоги сезона 2024 года, где его команда заняла седьмое место в Кубке конструкторов, минимально уступив «Альпин», который расположился на шестой позиции.

«В самом начале сезона у нас стояла задача стать как минимум восьмыми, и в итоге мы стали седьмыми. После сезона у меня были смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, мы перевыполнили свой план и неплохо выступили, но, с другой — мы могли бы стать шестыми, но уступили «Альпин».

Если бы на старте того сезона сообщили, что мы займём седьмое место, то все бы приняли такой результат с позитивом, но по ходу сезона мы повысили свою планку и теперь не намерены её понижать», — приводит слова Комацу Autosport.

Материалы по теме
«Гонщик» Сталлоне: почему от него отказалась Формула-1 и как снимали знаменитый фильм
«Гонщик» Сталлоне: почему от него отказалась Формула-1 и как снимали знаменитый фильм
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android