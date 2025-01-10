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«Альпин» выплатила «Уильямсу» восьмизначную сумму за переход Колапинто — источник

«Альпин» выплатила «Уильямсу» восьмизначную сумму за переход Колапинто — источник
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Руководство французского гоночного коллектива «Альпин» выплатило британской команде «Уильямс» порядка € 10 млн за подписание аргентинского пилота Франко Колапинто. Об этом сообщает портал F1-insider.

Согласно имеющейся информации, аналогичную сумму руководство «Уильямса» требовало от австрийского «Ред Булл», когда Кристиан Хорнер вёл переговоры о подписании Франко в свой коллектив. Поэтому можно предполагать, что эта же сумма фигурировала и в недавней сделке между «Альпин» и «Уильямсом».

Напомним, Франко 21 год. В минувшем сезоне Формулы-1 Колапинто выступал в составе «Уильямса», где заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов.

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