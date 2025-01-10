Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Питер Уиндзор оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на чемпионство в 2025 году

Питер Уиндзор оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на чемпионство в 2025 году
Комментарии

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор оценил шансы ведущих пилотов Формулы-1 на чемпионство в 2025 году.

«Если взять Ландо Норриса и представить его шансы на чемпионство в 2025 году, то я бы их оценил в 85%. У Пиастри, я думаю, тоже где-то 84%, а у Ферстаппена где-то чуть больше 80%.

Шансы Шарля Леклера я бы оценил на 73%, у Льюиса Хэмилтона – где-то 62-процентный шанс. У Джорджа Расселла около 70%.

Но ту круговую диаграмму, которую демонстрируют букмекеры, я бы не назвал объективной. Они отдают 30% Норрису, у которого невероятный шанс завоевать чемпионство в этом сезоне», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc.

Материалы по теме
Когда вернётся Формула-1? Все главные даты зимы в чемпионате мира
Когда вернётся Формула-1? Все главные даты зимы в чемпионате мира
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android