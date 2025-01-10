Питер Уиндзор оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на чемпионство в 2025 году

Известный обозреватель Формулы-1 Питер Уиндзор оценил шансы ведущих пилотов Формулы-1 на чемпионство в 2025 году.

«Если взять Ландо Норриса и представить его шансы на чемпионство в 2025 году, то я бы их оценил в 85%. У Пиастри, я думаю, тоже где-то 84%, а у Ферстаппена где-то чуть больше 80%.

Шансы Шарля Леклера я бы оценил на 73%, у Льюиса Хэмилтона – где-то 62-процентный шанс. У Джорджа Расселла около 70%.

Но ту круговую диаграмму, которую демонстрируют букмекеры, я бы не назвал объективной. Они отдают 30% Норрису, у которого невероятный шанс завоевать чемпионство в этом сезоне», — сказал Уиндзор на YouTube-канале Cameron Cc.