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Лиам Лоусон объяснил, почему с Максом Ферстаппеном трудно конкурировать

Лиам Лоусон объяснил, почему с Максом Ферстаппеном трудно конкурировать
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Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон объяснил, почему с его напарником по команде, четырёхкратным чемпионом Формулы-1 нидерландцем Максом Ферстаппеном трудно конкурировать.

«Главное, что Макс прямо сейчас лучший в мире пилот. И бороться с лучшим всегда будет очень-очень тяжело. В конечном счёте это, вероятно, главная причина, из-за которой с ним трудно конкурировать», — приводит слова Лоусона портал GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз.

Ранее Питер Уиндзор оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на чемпионство в 2025 году.

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