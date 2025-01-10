Лиам Лоусон объяснил, почему с Максом Ферстаппеном трудно конкурировать

Пилот австрийского гоночного коллектива «Ред Булл» новозеландец Лиам Лоусон объяснил, почему с его напарником по команде, четырёхкратным чемпионом Формулы-1 нидерландцем Максом Ферстаппеном трудно конкурировать.

«Главное, что Макс прямо сейчас лучший в мире пилот. И бороться с лучшим всегда будет очень-очень тяжело. В конечном счёте это, вероятно, главная причина, из-за которой с ним трудно конкурировать», — приводит слова Лоусона портал GPblog.

Напомним, в минувшем сезоне нидерландский пилот стал чемпионом Формулы-1 в четвёртый раз.

Ранее Питер Уиндзор оценил шансы Норриса, Пиастри и Ферстаппена на чемпионство в 2025 году.