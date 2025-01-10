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Пьер Ваше объяснил, почему болид «Ред Булл» подошёл Ферстаппену больше, чем Пересу

Пьер Ваше объяснил, почему болид «Ред Булл» подошёл Ферстаппену больше, чем Пересу
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Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил, почему действующему чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену больше подошёл по управлению болид-2024, чем его коллеге Серхио Пересу.

«Мы не планировали создавать болид специально под Ферстаппена. Просто он способен справиться с наименьшим связным балансом. А если вы планируете создать самую быструю машину, то вы обязаны двигаться именно в таком направлении.

Сейчас мы имеем возможность построить болид со склонностью к недостаточной поворачиваемости, но он заметно потеряет скорость. Затем мы планируем её ускорить с помощью настроек, и мы знаем, что Макс способен справиться с новым болидом», — приводит слова Ваше Race.

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