Пьер Ваше объяснил, почему болид «Ред Булл» подошёл Ферстаппену больше, чем Пересу

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил, почему действующему чемпиону Формулы-1 Максу Ферстаппену больше подошёл по управлению болид-2024, чем его коллеге Серхио Пересу.

«Мы не планировали создавать болид специально под Ферстаппена. Просто он способен справиться с наименьшим связным балансом. А если вы планируете создать самую быструю машину, то вы обязаны двигаться именно в таком направлении.

Сейчас мы имеем возможность построить болид со склонностью к недостаточной поворачиваемости, но он заметно потеряет скорость. Затем мы планируем её ускорить с помощью настроек, и мы знаем, что Макс способен справиться с новым болидом», — приводит слова Ваше Race.