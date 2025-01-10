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В «Мерседесе» ответили на утверждения, что Хэмилтон перестал выкладываться перед уходом

В «Мерседесе» ответили на утверждения, что Хэмилтон перестал выкладываться перед уходом
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин ответил на утверждения о том, что британский пилот Льюис Хэмилтон в минувшем сезоне Формулы-1 перестал выкладываться перед уходом из немецкой команды.

«В минувшем сезоне мы видели того же Льюиса Хэмилтона, что и прежде. Он не был другим. У него был тот же напор, та же решимость, однако результаты были иными.

Тем не менее если вспомнить Гран-при Лас-Вегаса, когда у Льюиса была нужная машина, то он доминировал. Нам отчаянно хотелось вернуться в 2021 год, чтобы выиграть чемпионат. Но нам не удалось создать болид для этого.

Мы пытались добиться этого последние три года, но до сих пор не создали машину, которая могла бы побеждать. Однако наша команда не перестанет пытаться сделать это», — приводит слова Шовлина портал Racingnews365.

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