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Роберт Шварцман станет первым израильским гонщиком в истории IndyCar

Роберт Шварцман станет первым израильским гонщиком в истории IndyCar
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман будет выступать в IndyCar под флагом Израиля. Об этом свидетельствует израильский флаг на его гоночном комбинезоне, в котором пилот появился на официальной презентации команды «Према».

Отметим, что Шварцман станет первым израильским гонщиком в истории IndyCar.

Фото: Скриншот из официальной трансляции

Напомним, Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.

Ранее команда Роберта Шварцмана «Према» опубликовала тизер своих машин IndyCar.

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