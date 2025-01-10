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Шварцман и Айлотт показали ливрею «Премы» в дебютном сезоне в IndyCar

Шварцман и Айлотт показали ливрею «Премы» в дебютном сезоне в IndyCar
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Российский гонщик с израильскими корнями Роберт Шварцман и британский автогонщик Каллум Айлотт продемонстрировали ливрею болида «Премы» в их дебютном сезоне в IndyCar.

Напомним, раньше Шварцман выступал под российским флагом в качестве тест‑пилота команды «Феррари» в Формуле‑1. А с 2022 года гонщик продолжал карьеру уже под израильской лицензией. В октябре 2024 года Шварцман провёл одну тренировку за команду «Кик‑Заубер» в рамках Гран‑при Мексики Формулы‑1.

Стоит отметить, что вместе с «Премой» Шварцман становился чемпионом Формулы‑3 (в 2019 году), а также вице‑чемпионом Формулы‑2 (в 2021 году).

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