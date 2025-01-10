В контракте Колапинто прописано условие, при котором он может заменить Дуэна — Autoracer

Контракт аргентинского гонщика Франко Колапинто с французским гоночным коллективом «Альпин» включает в себя опцию, согласно которой он может стать основным пилотом уже по ходу сезона-2025. Это произойдёт в том случае, если боевой гонщик команды Джек Дуэн покажет неудовлетворительные результаты в предстоящем сезоне Ф-1. Об этом сообщает портал Autoracer.

Напомним, Франко 21 год. В минувшем сезоне Формулы-1 аргентинский гонщик выступал в составе британской команды «Уильямс», где заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов.

Ранее один из источников сообщил, что «Альпин» выплатила «Уильямсу» € 10 млн за переход Колапинто.