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Ромен Грожан стал резервным гонщиком команды Роберта Шварцмана в IndyCar

Ромен Грожан стал резервным гонщиком команды Роберта Шварцмана в IndyCar
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Бывший гонщик Формулы-1, в последние несколько лет выступающий в североамериканской серии IndyCar, Ромен Грожан стал резервным гонщиком команды «Према», за которую выступает российско-израильский пилот Роберт Шварцман.

Стоит отметить, что вторым пилотом основного состава команды, помимо Шварцмана, является британский автогонщик Каллум Айлотт.

В прошлом сезон IndyCar Грожан выступал за команду Juncos Hollinger Racing и занял 16-е место в личном зачёте.

Напомним, Ромен Грожан попадал в страшную аварию на Гран-при Бахрейна 2020 года, когда его машина на огромной скорости влетела в отбойник и загорелась. Грожан не сразу выбрался из болида, но в итоге всё закончилось благополучно.

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