Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фернандо Алонсо: даже в мои чемпионские сезоны у меня не было доминирующей машины в Ф-1

Фернандо Алонсо: даже в мои чемпионские сезоны у меня не было доминирующей машины в Ф-1
Комментарии

Пилот британского гоночного коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо утверждает, что в течение своей карьеры никогда не управлял доминирующей машиной в Формуле-1.

«У меня никогда не было хорошего болида, с которым я мог бы доминировать, за исключением моего сезона в WEC с Toyota, где у меня была лучшая машина. В том сезоне я понял, как здорово было бы иметь доминирующую машину и в Формуле-1, поскольку можно было бы достичь высоких результатов и пилотировать болид, как хочешь. Даже в мои чемпионские сезоны у меня, вероятно, был не самый лучший болид», — приводит слова Алонсо портал PlanetF1.

Материалы по теме
Алонсо рассказал о проблемах с управляемостью машины «Астон Мартин» в сезоне-2024
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android