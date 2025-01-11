Фернандо Алонсо: даже в мои чемпионские сезоны у меня не было доминирующей машины в Ф-1

Пилот британского гоночного коллектива «Астон Мартин» испанец Фернандо Алонсо утверждает, что в течение своей карьеры никогда не управлял доминирующей машиной в Формуле-1.

«У меня никогда не было хорошего болида, с которым я мог бы доминировать, за исключением моего сезона в WEC с Toyota, где у меня была лучшая машина. В том сезоне я понял, как здорово было бы иметь доминирующую машину и в Формуле-1, поскольку можно было бы достичь высоких результатов и пилотировать болид, как хочешь. Даже в мои чемпионские сезоны у меня, вероятно, был не самый лучший болид», — приводит слова Алонсо портал PlanetF1.