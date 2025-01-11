В Nissan представили электрический Skyline R32 GT-R. У него в полтора раза больше мощности

В рамках Токийского автосалона, который завершится в воскресенье, 12 января, компания Nissan официально представила электрическую версию Skyline GT-R в кузове R32 1989 года. Уникальный электромобиль был анонсирован в преддверии японской выставки, а сейчас о нём представлена более подробная информация.

Nissan R32 EV Фото: Nissan

Сообщается, что во главе проекта R32 EV стоял Рёдзо Хираку — инженер Nissan по электромоторам и давний поклонник и владелец R32 Skyline. «Я задумался, смогут ли через 30 лет владельцы этой машины купить бензин и насладиться управлением ею, — цитирует Хираку официальный сайт Nissan. — Мы использовали электрические и цифровые технологии, чтобы воссоздать красоту R32 GT-R и её могли оценить будущие поколения».

Nissan R32 EV Фото: Nissan

Вместо штатного для R32 GT-R 2,6-литрового твин-турбо двигателя автомобиль приводится в движение парой электромоторов мощностью по 160 кВт. Суммарная мощность силовой установки, таким образом, составляет 320 кВт (435 л. с.), тогда как ДВС оригинального автомобиля выдавал только 206 кВт (280 л. с.).

Интерьер Nissan R32 EV Фото: Nissan

В то же время создатели отмечают, что из-за аккумулятора и электрических компонентов масса автомобиля выросла примерно на 370 кг. Кроме того, автомобиль получил тормоза от R35 GT-R, а вместо 16-дюймовых дисков используются 18-дюймовые.

Хироёси Като тестирует Nissan R32 EV Фото: Nissan

На трассе автомобиль тестировал тест-пилот Nissan Хироёси Като, который 35 лет назад участвовал в доводке оригинального R32 GT-R перед его выходом на рынок. В Nissan не планируют выпускать электрические R32 GT-R серийно, однако инженеры продолжат работу над R32 EV и сосредоточатся на его дальнейшей настройке.