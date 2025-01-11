Президент ФИА обрушился с критикой на британские СМИ

Президент ФИА Мохаммед бен Сулайем раскритиковал британские СМИ за их недовольство политикой развития Формулы-1.

«Три года критики в мой адрес. Всё равно ли мне? Разве меня избрали, чтобы я слушал СМИ? Нет. Мне нравятся хорошие СМИ, позитивные СМИ, и, возможно, я ошибаюсь и вы можете прийти и критиковать меня объективно. Отношение ко мне несправедливо. Но мир несправедлив в целом. Саудовская Аравия много реинвестировала.

Если вы посмотрите на некоторые британские СМИ, то увидите, что они выступают против Гран-при Саудовской Аравии или меня. Но я бы сказал одно. Посмотрите на Гран-при Великобритании. Это Гран-при Великобритании? Нет. Это Гран-при Великобритании Qatar Airways. Пожалуйста, давайте уберём бюджет, уберём деньги из этого уравнения», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Motorsport.

Представители Гран-при Великобритании пока никак не отреагировали на заявления президента ФИА.