Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Комментатор IndyCar потерял два дома из-за сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе

Комментатор IndyCar потерял два дома из-за сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе
Комментарии

Бывший гонщик, комментатор IndyCar на американском телеканале NBC Танусенд Белл сообщил, что потерял два дома при сильнейших пожарах в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

«Быстрые мысли. Последние 48 часов были сюрреализмом. Огонь, дым, радость, слёзы, приключения, кашель, депрессия, мало сна, самый дикий мотокросс в моей жизни. Мы потеряли два дома. Мы перепробовали всё, чтобы спасти их. Все в безопасности. Нам предстоит много работы. Это не то фото изменений, которым я хотел бы поделиться. Пришло время много работать», — написал Белл в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Таунсенда Белла

Напомним, с масштабными лесными пожарами в Калифорнии профильные службы не могут справиться уже несколько дней. При этом от огня пострадали обширные районы Лос-Анджелеса.

Материалы по теме
«Лос-Анджелес — сильный город, мы справимся». Лесные пожары стали болью для звезды НБА
«Лос-Анджелес — сильный город, мы справимся». Лесные пожары стали болью для звезды НБА
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android