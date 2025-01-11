Комментатор IndyCar потерял два дома из-за сильнейших пожаров в Лос-Анджелесе

Бывший гонщик, комментатор IndyCar на американском телеканале NBC Танусенд Белл сообщил, что потерял два дома при сильнейших пожарах в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

«Быстрые мысли. Последние 48 часов были сюрреализмом. Огонь, дым, радость, слёзы, приключения, кашель, депрессия, мало сна, самый дикий мотокросс в моей жизни. Мы потеряли два дома. Мы перепробовали всё, чтобы спасти их. Все в безопасности. Нам предстоит много работы. Это не то фото изменений, которым я хотел бы поделиться. Пришло время много работать», — написал Белл в своих социальных сетях.

Фото: Соцсети Таунсенда Белла

Напомним, с масштабными лесными пожарами в Калифорнии профильные службы не могут справиться уже несколько дней. При этом от огня пострадали обширные районы Лос-Анджелеса.