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«Хрустального шара у нас нет». Хорнер — о возможном уходе Ферстаппена из Формулы-1

«Хрустального шара у нас нет». Хорнер — о возможном уходе Ферстаппена из Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о потенциальном уходе Макса Ферстаппена из Формулы-1.

«Говоря по правде, Макс — самостоятельный человек. Из тех бесед, что мы вели, понятно, что он не видит себя Фернандо Алонсо или Льюисом Хэмилтоном и не собирается оставаться в этом спорте ещё лет 15. У него есть много интересов за пределами Формулы-1. Ему нравится пилотировать машины GT, он выступает на гоночных симуляторах, есть определённые вещи, в которых он придерживается старых взглядов.

Ему не нравятся шум и суета вокруг Формулы-1, так что он будет делать то, что делает, пока будет получать от этого удовольствие. Как только удовольствие пройдёт, у него проявится сила характера, чтобы сказать: «Знаешь что, в следующем году я буду гонять в GT».

Макс уникален тем, что Формула-1 не определяет его, он наслаждается ею и любит её, но, как только удовольствие угаснет, он уйдёт и будет заниматься чем-то другим. Мы очень благодарны, что он наш пилот, и надеемся, что так будет ещё много лет, по крайней мере до 2028 года, но у нас нет хрустального шара», — приводит слова Хорнера RacingNews365.

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