В NASCAR ввели новое правило из-за участия Ларсона в «Инди-500» в 2024 году

Американская серия NASCAR внесла важные изменения в спортивный регламент. В опубликованном вчера документе обозначено, что отныне пилот, пропустивший одну и более гонок регулярного сезона не по болезни, а по личным причинам, а затем получивший «уэйвер» (допуск к участию в плей-офф в случае попадания туда по победе или очкам. — Прим. «Чемпионата»), лишится всех набранных бонусных баллов в регулярном чемпионате.

Во многом причиной этого стало то, что произошло в сезоне-2024, когда Кайл Ларсон решил принять участие в так называемом Double Duty (проехать в один день «500 миль Индианаполиса» в IndyCar и «600 миль Шарлотта» в NASCAR). Тогда Ларсон вышел на старт «Инди-500», однако из-за плохих погодных условий в Индианаполисе был вынужден пропустить старт гонки в Шарлотте. За руль машины Ларсона сел Джастин Оллгайер, а Ларсон, прилетевший в Шарлотт уже к середине гонки, так и не смог заменить Оллгайера за рулём, опять же, из-за непогоды.

Несмотря на это, Кайл получил «уэйвер» и начинал плей-офф с 2040 баллами, будучи лидером перед первой гонкой основной части сезона.

Как сообщили в NASCAR, подобные правила будут распространяться и на отстранения гонщиков из-за аварий или неподобающего поведения. при этом в понятие «личные причины» не будет включено, например, рождение ребёнка — это признано NASCAR медицинскими причинами и последствий не повлечёт.