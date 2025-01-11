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Перес: не ожидал, что покину «Ред Булл»

Перес: не ожидал, что покину «Ред Булл»
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Бывший гонщик Формулы-1 Серхио Перес высказался о своём уходе из «Ред Булл» и сроках принятия решения о дальнейших карьерных планах.

«Сейчас мой приоритет — получать удовольствие от жизни, делать то, чего раньше не делал, побыть с семьёй. В ближайшие шесть месяцев я приму решение о том, чего я хочу в своей карьере в дальнейшем.

Пока рано говорить, намерен ли я вернуться в Формулу-1. Всё произошло очень быстро в конце прошлого сезона. Я не ожидал, что покину команду.

Сейчас моя самая большая мотивация — вести своих детей по их жизненному пути, больше присутствовать в их жизни. Я очень рад быть со своей семьёй, потому что в Формуле-1 ты думаешь только о том, чтобы стать лучшим гонщиком. Нет времени на что-то ещё», — приводит слова Переса ESPN Mexico.

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