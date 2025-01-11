Зак Браун отреагировал на разрушительные пожары в родной для него Калифорнии

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о сильнейших пожарах в Калифорнии.

«Мысли и молитвы со всеми, кого коснулись лесные пожары, опустошившие мой родной город Лос-Анджелес. Огромная благодарность пожарным и другим спасателям, которые усердно трудятся, чтобы обеспечить всем безопасность», — написал Зак Браун в своих социальных сетях.

По последним данным, в результате стихии в округе Лос-Анджелес число жертв достигло по меньшей мере 10 человек. Тысячи строений оказались разрушены, многие люди были вынуждены эвакуироваться, более 60 тыс. человек находятся в зонах, которым угрожает огонь.

Ранее сообщалось, что комментатор IndyCar Таунсенд Белл потерял два дома в Калифорнии из-за пожаров.