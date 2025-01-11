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«Лучшая гоночная серия на данный момент». Шварцман — о том, почему он выбрал IndyCar

«Лучшая гоночная серия на данный момент». Шварцман — о том, почему он выбрал IndyCar
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман рассказал, почему он выбрал IndyCar для выступлений в сезоне-2025.

«Почему я выбрал выступать в IndyCar в 2025 году? Думаю, я выбрал IndyCar по двум основным причинам. Первое — это команда, с которой я побеждал, и я их знаю. Я доверяю им и верю в них. Вторая — это лучшая гоночная серия на данный момент, по моему мнению. Я хочу быть в настоящих гонках, в реальном мире и наслаждаться этим. Я всё ещё верю, что во мне есть огонь и желание получать удовольствие от гонок», — рассказал Шварцман в интервью пресс-службе «Премы».

Напомним, Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.

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