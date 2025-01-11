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В «Ред Булл» не будут проводить отдельную презентацию болида в 2025 году

В «Ред Булл» не будут проводить отдельную презентацию болида в 2025 году
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Команда Формулы-1 «Ред Булл» не будет проводить официальную презентацию своего болида, однако покажет обновлённую ливрею на общей презентации всех 10 команд, которая состоится 18 февраля в Лондоне на арене O2. Об этом сообщает Motorsport Netherlands.

Как информирует источник, первое появление болида 2025 года команды «Ред Булл» на публике состоится на тестах на трассе «Сахир» в Бахрейне, которые стартуют 26 февраля и продлятся три дня.

Ранее две команды объявили официальные даты презентации своих автомобилей на 2025 год. «Феррари» проведёт презентацию 19 февраля, а «Уильямс» — чуть ранее, 14 февраля.

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