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Роберт Шварцман: овалы станут для меня главным испытанием

Роберт Шварцман: овалы станут для меня главным испытанием
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Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман признался, что овалы станут для него главным вызовом в IndyCar.

«Думаю, главным испытанием для меня станут овалы. Это тип трасс, на которых я никогда не соревновался, и это страшно. Я хочу верить, что если я проделаю хорошую работу за рулём и с командой при подготовке, то на всех других типах трасс я смогу быть сильным и конкурентоспособным. Я люблю городские трассы. Я хочу верить, что там я буду хорош. Если нет, то я буду быстро схватывать и учиться, прогрессировать. А вот овалы станут для меня главным вызовом», — сказал Шварцман в интервью пресс-службе «Премы».

Напомним, Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.

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