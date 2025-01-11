Роберт Шварцман: овалы станут для меня главным испытанием

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман признался, что овалы станут для него главным вызовом в IndyCar.

«Думаю, главным испытанием для меня станут овалы. Это тип трасс, на которых я никогда не соревновался, и это страшно. Я хочу верить, что если я проделаю хорошую работу за рулём и с командой при подготовке, то на всех других типах трасс я смогу быть сильным и конкурентоспособным. Я люблю городские трассы. Я хочу верить, что там я буду хорош. Если нет, то я буду быстро схватывать и учиться, прогрессировать. А вот овалы станут для меня главным вызовом», — сказал Шварцман в интервью пресс-службе «Премы».

Напомним, Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.