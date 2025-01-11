Алан Пермейн: огромный опыт только мешал Риккардо

Гоночный директор «РБ» Алан Пермейн высказался о возможных причинах неудач Даниэля Риккардо в последние годы в Формуле-1.

«Я не знаю, в чём была проблема Дэна. И он тоже не знает. Мы обсуждали это и пытались работать, и я был обеспокоен тем, что он слишком много думает. Он беспокоился, что шины не смогут выдержать, например. Было такое ощущение, что его огромный опыт только мешал ему, он пытался судить о тех вещах, о которых Юки, например, не задумывался. Он ехал так быстро, как только мог, и это сработало.

Когда мы приехали в Майами и Дэн стал четвёртым в квалификации, я подумал: «Вот оно!» Это был тот Даниэль, которого я знал в «Рено». Но затем вторая квалификация к основной гонке, и он становится 18-м. Это огромная загадка», — приводит слова Пермейна Motorsport.