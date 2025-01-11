Шварцман поставил цель на первый сезон в IndyCar

Российско-израильский гонщик Роберт Шварцман рассказал о своих ожиданиях от IndyCar.

«Честно… Ожидания, с одной стороны, в том, чтобы быть в топе. С другой стороны, я говорю себе успокоиться. Если говорить реалистично, то я бы сказал — хорошо было бы в десятке в первый год. Затем прогрессировать и постоянно прибавлять. И на каком-то этапе оказаться суперконкурентоспособными и бороться за победы», — сказал Шварцман в интервью пресс-службе «Премы».

Напомним, Шварцман впервые присоединился к «Преме» в 2018 году, заняв по итогам сезона третье место в европейской Формуле-3 и став лучшим новичком года. В том же сезоне он завоевал титул чемпиона Toyota Racing Series. В 2019 году Роберт взял первый титул чемпиона Формулы-3, положив начало доминирующей форме «Премы» в этой серии.