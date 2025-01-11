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Макс Ферстаппен: Марко для меня как второй отец

Макс Ферстаппен: Марко для меня как второй отец
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Четырёхкратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мыслями о своих отношениях со спортивным консультантом команды Хельмутом Марко.

«Хельмут дал мне возможность начать работу в Формуле-1, а затем перевёл в основную команду. Мы пережили много плохих и хороших моментов, но наши отношения развивались с годами, и они много значат для меня. Я больше не воспринимаю его как своего начальника. Он для меня как второй отец. Ему можно говорить что угодно, мы очень прямолинейны с ним и постоянно делимся твёрдыми мнениями.

Если я допускаю ошибку, он говорит мне об этом. И мне это нравится. Ему уже 82 года, но он очень сосредоточен на работе, и у него колоссальный гоночный опыт. У нас очень честные отношения», — приводит слова Ферстаппена RacingNews365.

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