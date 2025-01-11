«Мы движемся в этом направлении». В «Тойоте» высказались о возможности возвращения в Ф-1

Директор дочернего предприятия Toyota Gazoo Racing Масая Кадзи не исключил возвращения «Тойоты» в чемпионат Формулы-1.

«Конечно, мы изучаем технологии 2026 года, и даже текущий регламент. Я чувствую, что мы постепенно движемся в этом направлении.

Но мы не на той стадии, когда мы готовы перенаправлять наши ресурсы на Формулу-1. Пока неизвестно, что будет после 2030 года. Мы работаем над различными новыми технологиями, так что пока сложно сказать, совпадёт ли на деле наш вектор развития с Формулой-1.

Сейчас нам важно выстраивать партнёрские отношения с «Хаасом» и работать с различными командами. Мы не на той стадии, чтобы перепрыгивать ступени и создавать новую команду. Нам нужно сосредоточиться на то, что мы делаем сейчас», — приводит слова Кадзи Motorsport.