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«Мы движемся в этом направлении». В «Тойоте» высказались о возможности возвращения в Ф-1

«Мы движемся в этом направлении». В «Тойоте» высказались о возможности возвращения в Ф-1
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Директор дочернего предприятия Toyota Gazoo Racing Масая Кадзи не исключил возвращения «Тойоты» в чемпионат Формулы-1.

«Конечно, мы изучаем технологии 2026 года, и даже текущий регламент. Я чувствую, что мы постепенно движемся в этом направлении.

Но мы не на той стадии, когда мы готовы перенаправлять наши ресурсы на Формулу-1. Пока неизвестно, что будет после 2030 года. Мы работаем над различными новыми технологиями, так что пока сложно сказать, совпадёт ли на деле наш вектор развития с Формулой-1.

Сейчас нам важно выстраивать партнёрские отношения с «Хаасом» и работать с различными командами. Мы не на той стадии, чтобы перепрыгивать ступени и создавать новую команду. Нам нужно сосредоточиться на то, что мы делаем сейчас», — приводит слова Кадзи Motorsport.

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Источник: «Тойота» намерена подписать контракт с Риккардо
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