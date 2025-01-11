Ферстаппен: сейчас мой отец и Хорнер сидят и мило беседуют

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о конфликте своего отца Йоса и руководителя команды «Ред Булл» Кристиана Хорнера.

«Были некоторые моменты, но сейчас они сидят вместе и мило беседуют, так что всё меняется, и, конечно, у людей может быть своё мнение. У моего отца твёрдое мнение, он всегда такой, он всегда хочет для меня наилучшего и обо всём беспокоится.

Он всегда справедливо оценивал ситуации, и иногда из-за этого могут возникать конфликты. Но именно по этой причине нужно общаться друг с другом. Даже если у вас есть определённые разногласия, нужно сесть и обсудить их, и это поможет», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.