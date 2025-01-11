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В Формуле-Е выступили с заявлением по поводу разрушительных пожаров в Калифорнии

Пресс-служба Формулы-Е выпустила заявление по поводу разрушительных пожаров в Калифорнии.

«Все в Формуле-Е потрясены увиденными последствиями лесных пожаров в Лос-Анджелесе.

Лос-Анджелес занимает особое место в семье Формулы-Е. Это город, в котором мы выступали, и дом для многих наших преданных фанатов, команд, СМИ, партнёров и друзей.

Наши мысли и молитвы с жителями регионов», — гласит заявление пресс-службы Формулы-Е.

По последним данным, в результате стихии в округе Лос-Анджелес число жертв достигло по меньшей мере 10 человек. Тысячи строений оказались разрушены, многие люди были вынуждены эвакуироваться, более 60 тыс. человек находятся в зонах, которым угрожает огонь.

Ранее сообщалось, что комментатор IndyCar Таунсенд Белл потерял два дома в Калифорнии из-за пожаров.