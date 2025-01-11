В «Ред Булл» объяснили, что было не так с болидом RB20 в минувшем сезоне Ф-1

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше объяснил, что было не так с болидом команды RB20 в минувшем сезоне Ф-1.

«Сезон был таким же сложным, как мы и ожидали, Я бы сказал, что мы были больше удивлены в начале сезона из-за того отрыва, который у нас был. Ожидали, что весь сезон будет похож на конец сезона, то есть упорная борьба с остальными командами. Наша команда не ожидала такого большого провала в середине сезона, хотя готовились к серьёзной борьбе с другими.

В этой истории есть несколько аспектов. Первый — это корреляция. Машина имела некоторые иные характеристики, чем мы ожидали с точки зрения аэродинамики.

В другом аспекте было неожиданностью, что некоторые элементы смогли повлиять на производительность болида на трассе так сильно, как это произошло. Это было непреднамеренно. Вероятно, мы недостаточно сильно сосредоточились на них. Эти элементы также присутствовали в болиде в конце сезона. Нам нужно исправить их к началу следующего сезона.

Если говорить об общей картине распределения прижимной силы, то у нас была её потеря на некоторых участках. Поэтому нам не удалось выступить на трассе так, как мы предполагали, исходя из данных из аэродинамической трубе. В общем, это вопрос корреляции, и, если говорить о поведении машины на трассе, то основной проблемой был баланс.

Мы заметили это [проблему болида с балансом], но после того, как наша машина была столь быстра, что мы не хотели её модифицировать. Когда мы вернулись в Европу и столкнулись с упорной конкуренцией с «Маклареном», стало очевидно, что эта проблема является ключевой, если наша цель сделать болид быстрым», — приводит слова Ваше портал Autosport.