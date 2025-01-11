Джордж Расселл — об изменениях в руководстве ФИА: надеюсь, негативных последствий не будет

Британский пилот немецкого гоночного коллектива «Мерседес» Джордж Расселл надеется, что последние изменения в руководстве Международной автомобильной федерации (ФИА) не будут нести за собой негативных последствий для автоспорта.

«В ФИА так много всего меняется, причём слишком быстро. Все верят в Liberty Media и в Стефано Доменикали. Он был пилотом, поэтому гонки у него в крови. Стефано делает всё возможное, чтобы этот вид спорта занял наилучшее положение. Нам просто нужно убедиться, что спорт останется на этом месте или продолжит расти. Единственное, что могу сказать насчёт всех этих изменений — надеюсь, негативных последствий не будет», — приводит слова Расселла портал GPblog.