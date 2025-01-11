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Митчел ван ден Бринк оказался быстрее Мацика на шестом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков

Митчел ван ден Бринк оказался быстрее Мацика на шестом этапе «Дакара» в зачёте грузовиков
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Завершился шестой этап ралли-рейда «Дакар»-2025 в зачёте грузовиков, который проходит в Саудовской Аравии. Лучший результат по его итогам продемонстрировал представитель Нидерландов Митчел ван де Бринк, выступающий за команду Eurol Rally Sport/Iveco. Вторым был Мартин Мацик (MM Technology), а топ-3 замкнул Мартин Солтис (Tatra Buggyra Zm Racing).

«Дакар»-2025, грузовики. Шестой этап:

1. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) — 5:17:19;
2. Мартин Мацик (MM Technology) +7:00;
3. Мартин Солтис (Tatra Buggyra Zm Racing) +29:07;
4. Мартин ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +29:46.
5. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +31:20;
6. Кес Колен (MM Technology) +37:51.

«Дакар». Зачёт грузовиков после шестого этапа:

1. Мартин Мацик (MM Technology) — 36:35:08;
2. Митчел ван ден Бринк (Eurol Rally Sport/Iveco) +1:49:33;
3. Алеш Лопрайс (Loprais Team de Rooy FPT/Iveco) +2:41:13;
4. Мартин Солтис (Tatra Buggyra Zm Racing) +4:01:10.

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