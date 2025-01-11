Хорнер: у Макса есть характер сказать: «Знаете, в грядущем году буду выступать в GT»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер не думает, что пилот его команды нидерландец Макс Ферстаппен долго будет выступать в Формуле-1.

«Макс — самостоятельный человек. И, исходя из разговоров, которые у меня были с ним, полагаю, что он не видит себя Фернандо [Алонсо] или Льюисом [Хэмилтоном]. Поэтому Макс не собирается оставаться в этом виде спорта ещё лет 15.

У него есть интересы и за пределами Формулы-1: ему нравится управлять автомобилями GT, гоночными симуляторами, автомобилями LMP. Есть определённые вещи, в которых он во многих отношениях придерживается очень консервативных взглядов.

Ему не нравятся шум и суета вокруг Формулы-1. Пока Макс получает удовольствие от того, что делает, он будет это делать. Как только наслаждение исчезнет, у него появятся сила характера и индивидуальность, чтобы сказать: «Знаете, в следующем году я поеду и буду гонять в классе GT».

Этот парень уникален тем, что Формула-1 не определяет его, он наслаждается ею и любит её. Тем не менее как только это удовольствие угасает, Макс уходит и занимается чем-то другим. Мы очень благодарны, что он является нашим пилотом. Надеемся, что так будет ещё много лет, по крайней мере до 2028 года», — приводит слова Хорнера портал Racingnews365.