Отец Переса: Чеко самый известный латиноамериканец в мире. Наша семья не отказалась от Ф-1

Антонио Перес Гарибай, отец мексиканского гонщика Серхио Переса, намекнул на потенциальное возвращение его сына в Формулу-1.

«Будущее Серхио будет замечательным. Он самый известный латиноамериканец в мире на сегодняшний день, он популярнее всех футболистов. Поскольку тогда, когда выступал Сенна или Фанхио, СМИ не так сильно освещали Ф-1. Они были бы более известны, с учётом того, сколько раз становились чемпионами.

Лучшая версия Чеко ещё впереди. Все будут очень счастливы и очень горды им. То, что будет дальше, станет историческим, уверяю вас. Для нашей семьи грядут большие перемены. Единственное, что могу сказать, семья Перес не отказалась от Формулы-1», — приводит слова Переса Гарибая портал SoyMotor.