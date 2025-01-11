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Йос Ферстаппен: в личной жизни Макс стремится к гармонии. Он чрезвычайно уравновешенный

Йос Ферстаппен: в личной жизни Макс стремится к гармонии. Он чрезвычайно уравновешенный
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Йос Ферстаппен, отец четырёхкратного чемпиона мира, пилота «Ред Булл» нидерландца Макса Ферстаппена, рассказал о характере своего сына.

«То, как Макс выражает своё мнение на публике, заставляет меня гордиться им, как и его спортивными успехами. В личной жизни он спокойный, чрезвычайно уравновешенный, дружелюбный человек. Тот, кто стремится к гармонии, внимательно слушает и затем делает выводы», — приводит слова Ферстаппена портал GPblog.

Напомним, Максу 27 лет. В минувшем сезоне Формулы-1 нидерландский пилот стал чемпионом в четвёртый раз. Ферстаппен является рекордсменом по количеству побед в одном сезоне (19), по количеству выигранных подряд Гран-при (10) и так далее.

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