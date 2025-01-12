Оливер Роуленд победил гонщиков «Порше» на этапе Формулы-Е в Мехико

Пилот команды «Ниссан» Оливер Роуленд выиграл второй этап Формулы-Е сезона-2024/2025, который прошёл на Автодроме имени братьев Родригес в Мехико, и завоевал четвёртую победу в карьере.

Поначалу в гонке доминировали пилоты «Порше», стартовавшие с первого ряда. Антониу Феликс да Кошта и Паскаль Верляйн возглавляли пелотон, когда менее чем за 10 кругов до финиша после контакта с Зейном Мэлоуни на обочине застрял Давид Бекман. Чтобы убрать автомобиль немца, судьи приостановили заезд сейфти-каром, а в момент его возвращения в боксы режим Attack Mode был активирован только на болиде Роуленда.

Роуленд впереди группы пилотов на этапе Ф-Е в Мехико Фото: ABB FIA Formula E World Championship

Британец, занимавший четвёртое место, в течение одного круга опередил Джейка Денниса и пилотов «Порше» и вырвался в лидеры гонки. В этот момент сейфти-кар выехал на трассу во второй раз — победитель первого этапа сезона Митч Эванс налетел на Нико Мюллера и остановился у отбойника с погнутой подвеской.

Финальный рестарт был дан за четыре круга до финиша. Роуленд благополучно удержал первую позицию, да Кошта и Верляйн остались на втором и третьем местах. Четвёртое место занял Джейк Деннис, опередивший пилотов «DS Пенске» Жан-Эрика Верня и Максимилиана Гюнтера, а также Стоффеля Вандорна и Ника де Вриса.

Формула-Е. Мехико (топ-10):

1. Оливер Роуленд (Nissan) — 36 кругов.

2. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) +0.4 сек.

3. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) +1.8.

4. Джейк Деннис (Andretti) +2.0.

5. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) +2.9.

6. Максимилиан Гюнтер (DS Penske) +3.5.

7. Стоффель Вандорн (Maserati MSG Racing) +4.4.

8. Ник де Врис (Mahindra Racing) +5.1.

9. Нико Мюллер (Andretti) +6.0.

10. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) +7.2.

Лидером общего зачёта по итогам двух этапов стал Антониу Феликс да Кошта — единственный пилот, которому удалось завершить обе гонки сезона в топ-3. Роуленд и Эванс занимают второе и третье места, опережая действующего чемпиона Верляйна и проводящего свой первый полный сезон в Формуле-Е Тейлора Барнарда.

Общий зачёт (топ-10):

1. Антониу Феликс да Кошта (TAG Heuer Porsche) — 37 очков.

2. Оливер Роуленд (Nissan) — 25.

3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) — 25.

4. Паскаль Верляйн (TAG Heuer Porsche) — 21.

5. Тейлор Барнард (NEOM McLaren) — 17.

6. Сэм Бёрд (NEOM McLaren) — 12.

7. Джейк Деннис (Andretti) — 12.

8. Жан-Эрик Вернь (DS Penske) — 12.

9. Ник де Врис (Mahindra Racing) — 12.

10. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) — 10.

В командном зачёте вперёд вырвалась «Порше», опережающая ближайших соперников — «Макларен» — на 26 очков.

Сезон Формулы-Е продолжится 14–15 февраля сдвоенным этапом на уличной трассе Формулы-1 в Джидде.