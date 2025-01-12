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Росберг не исключил скорого завершения карьеры Ферстаппеном

Росберг не исключил скорого завершения карьеры Ферстаппеном
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг не исключил, что четырёхкратный обладатель титула, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может завершить карьеру в ближайшие годы.

«Уход Ферстаппена? Это возможно. Макс уже многого добился, несмотря на свой юный возраст. Тот стресс, который ты испытываешь в Формуле-1, оставляет на тебе неизгладимый след, как моральный, так и физический. Если он чувствует, что достиг того, чего хотел и захочет большего от жизни, то я пойму его выбор.

Что до меня, то я ни о чём не жалею. Я осуществил свою мечту стать чемпионом мира и ушёл на пике карьеры. Завершив её, я смог проводить больше времени с семьёй, начал карьеру инвестора. Я сделал то, что считал правильным для себя", — приводит слова Росберга RacingNews365.

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