Сайнс — о новой машине «Уильямса»: жду возможности увидеть свою новую детку

Новобранец «Уильямса» Карлос Сайнс высказался о предстоящем сезоне.

«Я планирую сейчас начать зимние треннировки, я знаю, что все на заводе усердно работают, чтобы подготовить машину к новому сезону и её презентации в Сильверстоуне 14 февраля. Это должно стать отличным способом начать год для команды.

Мы совсем близки к презентации. Я с нетерпением жду возможности увидеть свою новую детку и прокатиться на неё. Давайте постараемся сделать 2025 год удачным. Это важное время для «Уильямс» и мы все постараемся приложить все усилия, чтобы вернуть команду на вершину", — приводит слова Сайнса GPBlog.

Напомним, Сайнс переходит в «Уильямс» из «Феррари», где его заменит Льюис Хэмилтон.