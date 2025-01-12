Хуан Пабло Монтойя: я отказался от предложения «Ред Булл», потому что они бы меня сожгли

Бывший гонщик Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему он отказался от места в «Ред Булл» в 2006 году.

«Единственное, что мне действительно было нужно в Формуле-1 — стать чемпионом. А возможности сесть за руль машины, способной дать мне титул, у меня не было.

«Ред Булл» предложили мне грошовый контракт, который буквально ничего не стоил. Им после этого потребовалось четыре года, чтобы победить. Они бы меня за это время сожгли. К тому времени, как «Ред Булл» был бы готов бороться за титул, они, вероятно, сделали бы со мной, как и с остальными. Обвинили бы меня и взяли следующего пилота.

Лучший пример — Култхард. Что Дэвид сделал в команде? Будем считать, что он занял моё место, от которого я отказался", — приводит слова Монтойи GPBlog.