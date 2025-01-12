Мекис: ответственность за неудачи Риккардо наполовину лежит на нас

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Буллз» Лоран Мекис дал комментарий по поводу досрочного ухода из команды в прошлом сезоне австралийского гонщика Даниэля Риккардо.

«Конечно, мы хотели добиться других результатов с Даниэлем. Но что есть, то есть, ответственность лежит наполовину на нас, потому что это тот путь, который мы должны были пройти вместе, чтобы получать удовольствие каждые выходные.

Мы не попали в золотую середину, но мы помним тот факт, что, когда она у нас была, Дэн снова был там, где должен, например, в Майами. Я не забуду ту роль, что он сыграл в развитии проекта, и его попытки создать лучшую команду. Он подталкивал нас к тому, чтобы мы стали быстрее. Он сыграл огромную роль в тот период развития команды, потому что он побеждал в гонках и знал, что для этого нужно», — приводит слова Мекиса RacingNews365.